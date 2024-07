MotoGP | Domenicali (Ducati): “Marquez scelta divisiva, ma nessun dubbio sul talento”

MotoGP Ducati – Claudio Domenicali, CEO Ducati, ha parlato durante il GP di Germania ed affrontato anche l’argomento Marc Marquez, che il prossimo anno sarà di “Rosso” vestito.

L’otto volte iridato prenderà il posto di Jorge Martin, passato in Aprilia una volta capito che non sarebbe stato promosso nel Team ufficiale. Ducati ha perso anche Enea Bastianini passato alla KTM e il Pramac Racing, passato alla Yamaha. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Germania Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“E’ stato molto difficile prendere questa decisione (Marc in “Rosso”, nr), perché Jorge è con noi da tanto tempo e gli vogliamo bene. Il tempo ci dirà se abbiamo preso la decisione giusta. Quella di Marc è una scelta divisiva, soprattutto in Italia più che nel resto del mondo. Ma nessuno mette in dubbio il suo talento, anche se ci sono opinioni diverse sulla sua storia. La situazione per il 2025 è il risultato delle nostre decisioni. In passato ci siamo concentrati sui giovani piloti, ma era inevitabile che non saremmo stati in grado di sostenerli tutti, avremo comunque Fermin Aldeguer, quindi non è vero che non punteremo più su di loro.” – Infine una parola su Fabio di Giannantonio che dovrebbe rimanere con il Team VR46 con una Ducati Factory 2025 – “Fabio ci piace molto e stiamo lavorando con VR46 per tenerlo con noi, siamo vicini.”

