MotoGP | Salta il GP d’India, svelate le date 2024 del GP del Kazakistan

GP India GP Kazakistan 2024 – Novità nel calendario della MotoGP 2024, salta il Gran Premio d’India, che tornerà nel 2025, svelate invece le date del Gran Premio del Kazakistan, inizialmente posticipato a data da destinarsi.

FIM, IRTA e Dorna Sports annunciano che nel 2024 il Gran Premio d’India non si svolgerà: la MotoGP rinvierà il suo ritorno nel Paese asiatico all’inizio del 2025 per ragioni operative. Su consiglio del governo dell’Uttar Pradesh, che conferma il suo impegno a lungo termine nei confronti della MotoGP, il campionato tornerà al Buddh International Circuit a marzo 2025, quando le condizioni meteorologiche dovrebbero essere ottimali sia per gli spettatori che per i piloti.

Il primo GP del Kazakistan si svolgerà invece dal 20 al 22 settembre (date in cui era previsto il GP d’India, ndr) e sarà la prima tappa asiatica del calendario 2024 della MotoGP. Inizialmente la gara era stata posticipata a data da destinarsi dopo le inondazioni che hanno recentemente colpito la regione.

