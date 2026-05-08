MotoGP | GP Le Mans Day 1, Marquez: “Giornata difficile”

Non è iniziato al meglio il Gran Premio di Francia di Marc Marquez, che ha chiuso le pre-qualifiche di Le Mans in 13esima posizione e che sarà quindi costretto alla Q1.

Il nove volte iridato della Ducati non ha ancora il feeling che lo scorso anno gli aveva permesso di dominare la stagione. Il punto debole attuale è l’avantreno, il #93 della “Rossa” non riesce a spingere, perdendo tempo prezioso.

Dopo la caduta di Jerez subito un inizio in salita, ecco cosa ha detto Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGP, dove non si è voluto sbilanciare, lasciando però intendere che soffre ancora i postumi della caduta di Indonesia 2025, quando venne tamponato da Marco Bezzecchi.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Giornata difficile, abbiamo sofferto un po’ ma proviamo a lavorare per il weekend, non abbiamo potuto essere più veloci oggi. La moto è abbastanza a posto e si può guidare bene, devo capire io come farla. Stiamo lavorando, nessuno ha detto che sarebbe stato facile, dopo l’Indonesia stiamo lavorando per tornare al livello dell’anno scorso. Fisicamente, ogni volta mi sento meglio, quest’anno non sto spingendo il davanti come faccio solito, non sto avendo quella spinta usando il gomito e vediamo se piano piano possiamo farlo.”

Il venerdì di Le Mans ha mostrato un Marquez combattivo ma ancora lontano dal suo standard. La moto, come lui stesso ha detto, “si può guidare bene”, ma il problema non è il mezzo: è il feeling. La spinta sull’avantreno è la chiave del suo stile, il fondamento della sua identità di guida. Senza quella fiducia, Marquez diventa un pilota più “normale”, costretto a guidare pulito, senza poter improvvisare o salvare situazioni limite.

Il riferimento all’Indonesia è pesante. Non è solo un ricordo fisico: è un trauma tecnico. Da quel momento, Marquez ha iniziato a perdere quella naturalezza nel buttarsi dentro le curve, nel cercare il limite con il gomito, nel fidarsi ciecamente dell’anteriore.

Dati Carriera Marc Marquez

GPs Starts: 289 (211 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Wins: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podiums: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Sprint wins: 17

Pole positions: 102 (74 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

World Titles: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Circuito GP Francia Le Mans

Country: France

Name: Le Mans

Circuit record: Quartararo (Yamaha), 01:29.324 – 2025

Maximum speed: Di Giannantonio (Ducati), 326.9 km/h – 2025

Track length: 4,19 km

Sprint race distance: 13 laps

Race distance: 27 laps

Turns: 14 (9 right, 5 left)

Foto: Michelin

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