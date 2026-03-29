MotoGP | GP Austin, Martin: “Gara veramente lunga”

Jorge Martin dopo la vittoria nella Sprint Race di Austin, chiude al secondo posto il Gran Premio degli Stati Uniti corso al COTA, Circuit of The Americas, terzo appuntamento della MotoGP 2026.

“Martinator” ha chiuso alle spalle del team-mate Marco Bezzecchi e dopo tre gare è secondo nella classifica iridata a -11 dal “Bez”.

Il #89 dell’Aprilia ha dimostrato anche nella “gara” lunga della domenica di poter battagliare per la vittoria, manca ancora lo spunto in qualifica, ma dopo un 2025 da dimenticare costellato da infortuni e incomprensioni con la casa veneta, è tornato grande protagonista.

Parlando di Aprilia, terza doppietta in top-class per il team ufficiale dopo Montmelò 2023 e Goîania 2026. Per la prima volta nella sua storia, Aprilia Racing conquista due doppiette consecutive. ⁠Con la vittoria odierna (di Bezzecchi), Aprilia Racing raggiunge quota 305 vittorie nel Motomondiale. ⁠Per la prima volta nella sua storia, Aprilia Racing ha due piloti in vetta alla classifica generale.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Gara veramente lunga, ero pronto. All’inizio avevo qualcosa in più ma ho voluto stare dietro a loro, il davanti si è scaldato tanto e ho fatto più fatica del solito. Quando Pedro (Acosta) mi ha lasciato andare ho provato a fare la strategia di ieri ma Marco (Bezzecchi) andava forte. Non avevo più forza al braccio e già finire la gara è stato buono. Sono guarito ma mi manca forza, soprattutto nel polso. Importante fare giorni di riposo, a Jerez soffrirò meno. Sono molto grato, tutta la mia famiglia prega dietro le telecamere, mio nonno mi supporta dall’alto, ringrazio loro.”

Il secondo posto di Jorge Martin nella gara lunga del COTA conferma in modo definitivo che il pilota madrileno è tornato ai livelli di eccellenza che lo avevano reso uno dei protagonisti più attesi della MotoGP. La Sprint vinta il sabato aveva già dato un segnale forte, ma la gara della domenica ha mostrato un Martin completo, maturo, capace di gestire una corsa fisicamente durissima e tecnicamente complessa.

Le sue parole nel post‑gara raccontano un Martin ancora non al 100% dal punto di vista fisico. Il braccio affaticato e il polso non completamente recuperato sono eredità di un 2025 traumatico, che ha lasciato segni profondi. Eppure, proprio questa fragilità rende ancora più impressionante la sua capacità di restare competitivo ai massimi livelli.

La gara di Austin, una delle più dure del calendario, è stata un banco di prova importante: Martin ha retto, ha gestito e ha portato a casa un risultato pesante. Con qualche giorno di riposo e un tracciato meno fisico come Jerez all’orizzonte, le prospettive sono incoraggianti.

La doppietta Aprilia non è un caso isolato, ma il frutto di un progetto tecnico che ha raggiunto una maturità impressionante. La RS‑GP è stabile, veloce, gestibile e soprattutto adattabile a stili di guida diversi. Martin e Bezzecchi lo dimostrano: due piloti con approcci differenti, entrambi competitivi al massimo livello.

Il dato storico delle due doppiette consecutive e delle 305 vittorie complessive nel Motomondiale certifica un momento irripetibile per la casa di Noale, che per la prima volta vede due suoi piloti comandare la classifica generale.

Foto: Michelin

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