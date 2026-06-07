MotoGP | Gp Ungheria: Marquez batte Acosta e torna al successo, Bagnaia a podio

MotoGP GP Ungheria Balaton Park – Marc Marquez torna al successo in una gara “lunga” della domenica e lo fa in Ungheria, dove ha vissuto un weekend perfetto.

Pole position, vittoria nella gara Sprint e vittoria nella gara domenicale. Si tratta della 100esima vittoria in carriera, 74sima in MotoGP, prima della stagione, non vinceva da Misano 2025.

Ha provato a batterlo un grandissimo Pedro Acosta, che però così come nella gara del sabato si è dovuto arrendere, rimandando ancora una volta il successo in una gara “lunga”.

I due hanno creato il vuoto, allo start è partito bene Marquez, ma al secondo giro Acosta ha preso il comando della gara, che ha poi perso dopo un bel duello al giro 15 senza più poter replicare.

Tornando un attimo indietro, allo start c’era stata una grande carambola, che aveva visto Jorge Martin arrivare a “fionda” alla prima curva, centrando in pieno il team-mate Marco Bezzecchi e che ha coinvolto anche gli incolpevoli Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio e solo quest’ultimo è potuto ripartire anche se ormai con la sua gara compromessa.

Il terzo gradino del podio è andato così a Pecco Bagnaia, che centra il terzo podio consecutivo dopo quelli di Barcellona e del Mugello. Un terzo posto arrivato però con un distacco pesante dal vincitore, oltre 11 secondi.

Un distacco minore è quello che Bagnaia ha rifilato al quarto classificato, Ai Ogura, che in sella all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha tagliato il traguardo a 3.907s dal pilota della Ducati.

Ottimo quinto posto per la Honda Factory di Luca Marini, con il pesarese che ha chiuso davanti al compagno di marca nonché rookie di categoria Diogo Moreira.

Bellissima la gara di Iker Lecuona, che in sella alla Ducati dell’infortunato Alex Marquez, chiude settimo davanti alla migliore delle Yamaha, quella del Pramac Racing di Jack Miller. In Top Ten anche Enea Bastianini su KTM del Team Tech3, penalizzato con un long lap penalty per essere rientrato dopo un lungo senza guardare, colpendo Joan Mir, che però era rimasto in piedi e Brad Binder su KTM Factory.

A punti anche Toprak Razgatlioglu su Yamaha Pramac, Fabio Di Giannantonio, che rientrato in pista dopo l’incidente allo start porta a casa qualche punto, Alex Rins su Yamaha Factory, Franco Morbidelli su Ducati del VR46 Racing Team e Maverick Vinales su KTM del Team Tech3. Chiude da buon ultimo la classifica Cal Crutchlow, che sostituisce l’infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del Team LCR.

Sono arrivate anche notizie dai due piloti Aprilia che erano andati al centro medico. Per Jorge Martin, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni, alla schiena e al piede destro. Per Marco Bezzecchi, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni alla gamba e mano destra.

La classifica iridata vede sempre Bezzecchi al comando e Martin al secondo posto con il “Bez” primo con 180 punti contro i 160 dello spagnolo. Terzo è Di Giannantonio Acosta staccato di 42 punti, mentre Acosta è quarto a -48. Recupera Marc Marquez che si porta in quinta posizione a -72.

5/5 - (6 votes)