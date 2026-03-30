MotoGP | GP Austin Gara, Marini: “Il livello di tutti si è alzato molto”

MotoGP Honda Castrol HRC Austin – Con il nono posto conquistato al Gran Premio degli Stati Uniti, Luca Marini archivia un weekend intenso e combattuto, chiuso con una gara in rimonta sul tracciato di Austin. Partito dall’undicesima posizione in griglia, il pilota italiano è stato costretto a inseguire fin dalle prime fasi, trovandosi coinvolto nel traffico del gruppo in un avvio particolarmente caotico.

La gara si è sviluppata tra sorpassi, contatti ravvicinati e distacchi minimi, con Marini bravo a mantenere un passo costante e a gestire le variabili di una corsa resa ancora più complessa dal vento e dai continui cambiamenti nelle condizioni della pista. Giro dopo giro, il portacolori Honda ha ricucito il gap, avvicinandosi progressivamente alla zona punti più pesante.

Nel finale, la capacità di restare lucido e sfruttare le difficoltà degli avversari gli ha permesso di inserirsi nella lotta per la Top 10 e conquistare la nona posizione sotto la bandiera a scacchi. Un risultato che, unito alla costanza mostrata nel corso del weekend, consente a Marini di raccogliere punti importanti in ottica campionato, in un contesto di MotoGP sempre più equilibrato e competitivo.

Dichiarazioni Luca Marini GP degli Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Gara abbastanza lineare, tutto è dipeso dalla partenza. Ero già sotto di due posizioni e ho fatto uno scatto davvero negativo, cosa molto strana perché le partenze sono state uno dei nostri punti di forza con la Honda. È qualcosa che dobbiamo verificare perché ho perso diverse posizioni. L’aspetto positivo è che ho fatto delle belle battaglie nelle retrovie, visto che nelle prime fasi la gara è stata piuttosto caotica. È stato divertente, ma quando ho raggiunto Fernandez il passo di tutti era molto simile. Il vento ha cambiato direzione e questo ha modificato i nostri punti di frenata, quindi mi sono concentrato sul fare bene i miei riferimenti e nell’ultimo giro ho visto che Bagnaia era in difficoltà. Questa gara dimostra che il livello di tutti si è alzato molto e che abbiamo ancora del lavoro da fare per entrare stabilmente nella Top otto”

4.7/5 - (44 votes)