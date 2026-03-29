MotoGP | Gp Austin: Bezzecchi si riscatta e vince ancora, Martin e Acosta a podio

MotoGP GP Stati Uniti Gara – Potremmo definirlo l’uomo della domenica, stiamo parlando di Marco Bezzecchi, che al COTA, Circuit of The Americas, vince il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della MotoGP 2026.

Terza vittoria consecutiva in stagione dopo quelle della Thailandia e del Brasile, primo piloti a vincere cinque Gran Premi consecutivi nell’era moderna (dal 1992), primo a vincere le prime tre gare d’apertura, l’ultimo a riuscirci nel 2014 era stato Marc Marquez. Vittoria numero 297 in Top Class per i piloti italiani.

Una vittoria che arriva dopo la caduta nella Sprint Race, stessa cosa accaduta in Thailandia. Per Bezzecchi nona vittoria in MotoGP, 15esima in carriera.

Sul secondo gradino del podio per la doppietta Aprilia il vincitore della Sprint Race Jorge Martin, con lo spagnolo ormai ritrovato dopo tutti gli infortuni e le polemiche della scorsa stagione. Terza doppietta Aprilia dopo quelle di Valencia 2025, Brasile e Stati Uniti 2026.

Grande anche la prestazione di Pedro Acosta, terzo al traguardo e ancora una volta miglior pilota KTM. Il pilota di Mazarron ha fatto una grande battaglia con le Aprilia e dopo un contatto con Bezzecchi ha rischiato la caduta.

Due Aprilia e una KTM sul podio con la Ducati del pole-man Fabio Di Giannantonio quarto dopo una partenza non buona dalla pole position. Il pilota romano nelle prime fasi di gara sembrava poter tenere il passo delle Aprilia, ma poi era ‘stato superato anche da un grande Ai Ogura che in sella all’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team era in grandissima rimonta, quando a pochi giri dalla fine la sua RS-GP26 ha avuto un problema tecnico che lo ha costretto al ritiro.

Gara difficile per Marc Marquez, che ha dovuto scontare un long-lap penalty inflitto dopo che ieri cadendo aveva coinvolto l’incolpevole Fabio Di Giannantonio. Quinto posto per il nove volte iridato che ha preceduto un buon Enea Bastianini, che dopo il terzo posto della Sprint, chiude sesto dopo una bellissima battaglia con Marquez.

In Top Ten anche Alex Marquez su Ducati Gresini, Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse MotoGP Team, Luca Marini su Honda Factory e Pecco Bagnaia, che proprio negli ultimi giri ha perso svariate posizioni, chiudendo a quasi 15 secondi dalla vetta.

A punti anche Fermin Aldeguer con la seconda Ducati del Gresini Racing, Brad Binder con la KTM Factory, il rookie Honda LCR Diogo Moreira, un’incolore Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team) e il rookie Toprak Razgatlioglu, miglior pilota Yamaha al traguardo.

Gara difficilissima per la casa dei Tre Diapason, che piazza Jack Miller, Fabio Quartararo e Alex Rins nelle ultime tre posizioni. Caduti i piloti Honda Johann Zarco (LCR) e Joan Mir (Team Factory).

Con questa vittoria Marco Bezzecchi si riporta in testa alla classifica iridata con 81 punti contro i 77 del team-mate Jorge Martin, i 60 di Pedro Acosta, i 50 di Fabio Di Giannantonio, e i 45 di Marc Marquez. Bagnaia è nono con 25 punti.

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