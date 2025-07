MotoGP | Gp Germania Prove Libere 1: Marc Marquez comanda, Bezzecchi è terzo

MotoGP Gp Germania Prove Libere 1 – La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania classe MotoGP, ha visto primeggiare come previsto Marc Marquez, che sul “toboga” tedesco è nettamente il favorito, visto i suoi trascorsi sul circuito del Sachsenring.

Il #93 della Ducati, ha portato in testa la sua Desmosedici GP 25 con il crono di 1:20.372 (tempo ottenuto al settimo giro, ndr) ed ha poi proseguito il turno con lo stesso treno di gomme, portandolo a ben 23 giri con un ritmo eccellente.

Alle spalle dell’otto volte iridato quattro piloti che però hanno messo le gomme nuove a fine sessione, nell’ordine Jack Miller con la Yamaha Pramac (+0.109s), Marco Bezzecchi con l’Aprilia Factory (+0.315s), Johann Zarco su Honda LCR (+0.508s, scivolato senza conseguenza alla curva 1 ad inizio turno, ndr) e Maverick Vinales su KTM Tech3 (+0.575s).

Sesto tempo per Fabio di Giannantonio che al pari di Marc Marquez ha portato avanti lo stesso treno di gomme e che quindi è quello con le stesse “armi” dello spagnolo. Il pilota romano del VR46 Racing Team, che guida la stessa moto di Marquez e Bagnaia, paga un gap dalla vetta di 0.610s e precede la Honda Factory di Joan Mir, che però ha utilizzato gomme nuove a fine sessione.

Ottavo tempo per Fabio Quartararo (Yamaha Factory) e nono per Pecco Bagnaia (Ducati Factory), che al pari di Marquez e Di Giannantonio hanno portato molto avanti le gomme. Il francese è staccato di 0.644s dalla vetta, mentre il pilota di Chivasso è a sette decimi esatti dal suo team-mate Marc Marquez. Per Bagnaia anche un nuovo telaio per cercare di risolvere i problemi all’avantreno della sua Desmosedici che lo rallentano da inizio stagione.

Chiude la Top Ten Miguel Oliveira con la seconda Yamaha Pramac. Dietro al portoghese la KTM Factory di Brad Binder, la Ducati Gresini del rookie Fermin Aldeguer e la KTM Factory di Pedro Acosta (scivolato senza conseguenze alla curva 3 a fine sessione, ndr).

Alex Marquez (Ducati Gresini), sceso in pista dopo l’operazione alla mano sinistra infortunata ad Assen ha stretto i denti ed ha chiuso 14esimo davanti all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli.

Il rientrante Luca Marini (Honda Factory) ha chiuso 17esimo, davanti alla Yamaha Factory di Alex Rins, alla seconda Aprilia Trackhouse, quella del giapponese Ai Ogura e all’Aprilia RS-GP del tester Lorenzo Savadori.

Assente come scritto ieri Enea Bastianini (KTM Tech3), in ospedale a causa di un forte attacco di appendicite.

