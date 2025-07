MotoGP | Gp Brno Prove Libere 1: Marquez in testa, Bagnaia 3°, Martin 17°

MotoGP Gp Repubblica Ceca Brno Prove Libere 1 – La prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP a Brno, è stata appannaggio di Marc Marquez, rider Ducati Factory.

Il turno era iniziato con asfalto bagnato e pneumatici rain, ma a circa 20 minuti dalla fine della sessione i piloti hanno potuto utilizzare pneumatici slick.

Marc Marquez non aveva iniziato nel migliore dei modi, pronti-via, il #93 della “Rossa” ha avuto un “warning” sul cruscotto della sua Desmosedici ed è dovuto rientrare appena passata la linea che delimita l’uscita dai box.

Tornato a spinta, prima di un commissario e poi di un suo meccanico, è tornato in pista solo a 23 minuti dalla fine, giusto in tempo di mettere le slick ed ottenere il miglior tempo in 1:54.606, unico pilota sotto al minuto e 55.

Secondo tempo per il “mago” delle condizioni miste, parliamo di Jack Miller, che in sella alla Yamaha Pramac si è “fermato” a 0.615s da Marquez.

Il pilota australiano ha preceduto il nostro Pecco Bagnaia, autore di una bella sessione, chiusa a 0.653s dal team-mate Marc Marquez.

Il pilota di Chivasso è davanti alla Ducati GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez e alla migliore delle KTM, quella del nostro Enea Bastianini, rider Tech3. La “Bestia” che aveva dovuto saltare il Gran Premio di Germania causa un batterio che gli aveva provocato l’infiammazione dell’appendicite, è davanti al compagno di marca Pedro Acosta, rider Factory della casa austriaca.

La migliore delle Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, che nonostante una scivolata ad inizio sessione ha chiuso settimo. Il suo team-mate, il rientrante Jorge Martin non ha voluto prendere troppi rischi, chiudendo le libere in 17esima posizione in sella alla sua Aprilia RS-GP. Da sottolineare che all’iridato 2024 della Top Class sono stati cancellati causa bandiere gialle o track-limits giri migliori di quello ottenuto.

Dietro a “Bez” troviamo il connazionale Luca Marini, che al Sachsenring aveva chiuso sesto, miglior risultato in Honda. Chiudono la Top Ten Alex Rins (Yamaha Factory) e Takaaki Nakagami (Honda LCR, sostituisce l’infortunato Somkiat Chantra, ndr).

Fabio Quartararo in sella alla seconda Yamaha Factory ha chiuso 11esimo, davanti al compagno di marca Miguel Oliveira (Pramac Racing) e al tester della casa di Iwata Augusto Fernandez.

Johann Zarco (Honda LCR) ha chiuso 14esimo, portando la sua RC213V davanti alla KTM del tester Pol Espargarò, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, alla Ducati GP 25 del VR46 Racing Team di Fabio di Giannantonio e al sopra citato Jorge Martin.

Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse ha chiuso 18esimo, lo spagnolo è seguito dai connazionali Joan Mir (Honda Factory) e Fermin Aldeguer (Ducati GP 24 Gresini Racing), dal sud-africano della KTM Brad Binder e dal team-mate Ai Ogura, vittima di un brutto high-side a 12 muniti dalla fine, caduta risolta fortunatamente senza conseguenze.

A massive SPINNING crash for @AiOgura79 😱😱😱 Great to see he's walking away from it (also with the fairing in his hand) 👍😅#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/KB5PkzcpxJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 18, 2025

Assente in pista ma presente ai box Franco Morbidelli, con il pilota del VR46 Racing Team ancora alle prese con il dolore alla spalla causato dal bruttissimo incidente del Sachsenring.

