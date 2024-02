MotoGP | Test Qatar Day 1, Trackhouse, bene Fernandez, male Oliveira

MotoGP Test Qatar Aprilia Trackhouse Racing – Prima giornata di prove a due facce per il Team Aprilia Trackhouse in quel di Lusail.

La prima delle due giornate di test organizzate dall’IRTA ha visto ben figurare il rientrante Raul Fernandez, che a Sepang era stato vittima di un terribile high-side nel Day 1, mentre ha faticato più del previsto Miguel Oliveira.

Ricordiamo che il #25 dispone di una RS-GP 23, mentre il #88 ha una moto identica a quelle utilizzate da Aleix Espargarò e Maverick Vinales.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 1 Test Qatar MotoGP 2024

“Onestamente, mi sento molto, molto fortunato ad essere qui perché a Sepang ho avuto un grande impatto e non ho avuto abbastanza tempo per recuperare al 100%, ma mi sento bene sulla moto. Questo è importante, fare qualche giro, raccogliere alcune informazioni, perché arrivare direttamente al weekend di gara sarebbe molto difficile. Quindi mi sento molto felice di essere qui.”

Dichiarazioni Miguel Oliveira Day 1 Test Qatar MotoGP 2024

“Oggi è stata una giornata difficile, a dire il vero. La moto sembra funzionare abbastanza bene, ma mi sono imbattuto abbastanza presto nelle stesse limitazioni che avevo già avvertito a Sepang. Non sono riuscito ad essere competitivo sul giro secco, inoltre il ritmo in generale non è ancora fantastico. In conclusione, non siamo competitivi e abbastanza veloci. Faccio molta fatica ad andare forte e devo capire dove dobbiamo arrivare con la moto. È chiaro dove perdiamo tempo nelle curve veloci, è il ‘come’ che dobbiamo scoprire per risolvere il problema. Inoltre non abbiamo toccato molto la moto da Sepang a qui, quindi probabilmente ci sono ancora molte cose da esplorare, ma ho bisogno di un feeling diverso con la moto, cosa che non ho. Sicuramente devo avvicinarmi anch’io, ma anche la moto deve ancora avvicinarsi a me. Speriamo di poterci incontrare a metà strada e fare meglio domani.”

