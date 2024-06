MotoGP | Rivola non chiude le porte Aprilia a Bastianini e Bezzecchi

MotoGP Aprilia – L’ingaggio di Jorge Martin da parte di Aprilia (vedi foto, ndr), ha scombussolato il mercato piloti, visto che giovedì lo spagnolo con una stretta di mano, era sicuro di approdare nel Ducati Factory Team.

Come già spiegato nelle precedenti news, il rifiuto di Marc Marquez ad andare in una squadra SAT (Pramac Racing) anche se con moto Factory, ha di fatto cambiato i piani di Ducati, che non volendo perdere l’otto volte iridato, lo ha scelto per affiancare Pecco Bagnaia (anche se manca ancora l’ufficialità).

Chi si è subito mosso, è stato Martin, che in pochissime ore ha trovato l’accordo pluriennale con l’Aprilia, che però, tramite il suo A.D. Massimo Rivola, non ha chiuso le porte ad Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, questo nel caso in cui non si trovasse l’accordo di rinnovo con Maverick Vinales.

Dichiarazioni Massimo Rivola A.D. Aprilia Team Mate Jorge Martin MotoGP 2025

“Come ho sempre detto, Maverick (Vinales) è una parte importante del puzzle ed è una grande priorità, ma tutto è stato così serrato e fatto in fretta che non ho trovato il tempo per parlargli, avevamo dalle 17.30 alle 18.00 per organizzare il tutto (annuncio di Martin, ndr). Vedremo se sarà contento di restare con noi, ovviamente stiamo pensando a Maverick e Jorge, il che sarebbe fantastico, se non potremo tenerlo, vedremo cosa offrirà il mercato e troveremo un altro buon pilota. Bastianini e Bezzecchi? Sono tutti piloti fantastici, ma la nostra priorità è Maverick.”

Rivola ha poi parlato della possibile partenza di Aleix Espargarò, direzione Honda, dove farebbe il tester: “Penso che Aleix voglia affrontare una sfida diversa. Fa parte della nostra storia e gli siamo grati per questo, forse troverà una sfida migliore per il futuro e gli auguriamo il meglio.”

