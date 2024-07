MotoGP | Marc Marquez: “La vittoria arriverà, per il titolo serve costanza”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez dopo nove gare è terzo nella classifica iridata della MotoGP, staccato da Pecco Bagnaia di 56 punti.

L’otto volte iridato del Gresini Racing intervistato da DAZN Spagna ha parlato della prima vittoria che deve ancora arrivare e della possibilità di lottare per il titolo.

Al Sachsenring dopo la brutta caduta di venerdì (frattura di una falange dell’indice della mano sinistra e una forte contusione al costato) è riuscito a salire sul secondo gradino del podio nonostante la partenza dalla 13esima casella. Ecco cosa ha detto l’ex pilota Honda e prossimo compagno di squadra di Bagnaia.

Dichiarazioni Marc Marquez Vittoria Non Ancora Arrivata MotoGP 2024

“Ci sono due piloti che sono davanti – ha detto Marc Marquez a DAZN Spagna – Pecco ha fatto un passo avanti, sta alzando l’asticella. Martin è riuscito ad essere vicino, ma non al suo livello. Vittoria? C’è la pausa estiva e ci sarà un’altra seconda parte di stagione. La vita va avanti e ci saranno più opportunità per vincere durante il resto del Campionato, ci saranno ancora più opportunità l’anno prossimo. Sono pronto per questo.”

Dichiarazioni Marc Marquez Lotta Titolo MotoGP 2024

“Gli altri mi vedono in lotta, ma bisogna essere realisti. Posso rimanere in lotta se faccio bene domenica dopo domenica. Come detto ci sono due piloti davanti a me, il problema è che non è solo uno. Ci sono due piloti che sono costantemente più veloci di noi e che stanno davanti. Quindi per lottare per il Titolo devono succedere molte cose, ma non mi vedo in lotta per il Mondiale, l’obiettivo è cercare di arrivare tra i primi tre e non sarà facile resistere a Bastianini. Per vincere un Mondiale, e l’ho detto, all’inizio della stagione bisogna essere costanti su tutti i circuiti.”

