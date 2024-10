MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race: vince Bastianini su Martin e Bagnaia, dominio totale Ducati

MotoGP Gp Thailandia Sprint Race – Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024 in programma al Chang International Circuit di Buriram.

La “Bestia” che partiva dalla prima fila, secondo tempo, ha approfittato di un lungo di Martin alla prima curva dopo lo start, lungo che ha fatto allargare la traiettoria sia dello spagnolo che di Bagnaia.

Una volta in testa il #23 della Ducati non ha lasciato nulla agli avversari, andando a tagliare il traguardo con 1.357s di vantaggio sul secondo classificato Jorge Martin, quinta medaglia Sprint consecutiva per il riminese.

Il pilota del Pramac Racing una volta rientrato pista ha dapprima superato Marc Marquez e poi una volta in terza posizione ha attaccato Bagnaia, chiudendo secondo.

Bagnaia non è riuscito a replicare all’attacco di “Martinator”, che nonostante un track-limits, un altro sfiorato e un lungo, è comunque riuscito a tenere dietro il due volte iridato della MotoGP, aggiungendo due punti in classifica, portandosi a +22 sul piemontese.

Quarto al traguardo Marc Marquez (Gresini Racing), che non è mai stato in lizza per la vittoria. L’otto volte iridato ha chiuso la gara davanti al fratello Alex Marquez (Gresini Racing), a sua volta davanti a Franco Morbidelli (Pramac Racing) e ai piloti del VR46 Racing Team Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio. Un dominio totale quello della Ducati che piazza otto moto ai primi otto posti.

A punti (nono posto) anche Brad Binder con la KTM, mentre il rookie Pedro Acosta è caduto ancora, questa volta mentre era quinto. Il pilota della KTM, Team GASGAS Tech3 non vede il traguardo dal Gran Premio d’Indonesia.

Decimo sotto alla bandiera a scacchi con la prima moto giapponese Fabio Quartararo. Il francese dopo una bellissima qualifica, sesto tempo, ha perso molte posizioni ad inizio gara (era 15esimo dopo pochi giri, ndr), recuperando nel finale.

Dietro a Quartararo si sono piazzati Jack Miller (KTM), Johann Zarco (Honda LCR) e Joan Mir (Repsol Honda). Gara difficile per le Aprilia, il migliore è Raul Fernandez, 14esimo con la RS-GP del Trackhouse Racing, con alla ruota Aleix Espargarò, che ha chiuso 15esimo.

Dalla 16esima alla 18esima posizione troviamo Augusto Fernandez (KTM GASGAS Tech3), Alex Rins (Yamaha) e Takaaki Nakagami (Honda LCR).

Luca Marini (Repsol Honda) fa un passo indietro rispetto all’Australia e chiude 19esimo, davanti ad un deludente Maverick Vinales, penultimo, con alle spalle il solo tester della casa veneta Lorenzo Savadori (che sostituisce Miguel Oliveira in sella all’Aprilia del Trackhouse Racing, ndr).

