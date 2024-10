MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Bagnaia: “E’ mancato qualcosa per attaccare”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia in terza posizione.

Il #1 della Ducati, che partiva dalla pole position, ha perso posizioni in partenza dopo un’entrata decisa di Jorge Martin, ma anche una volta risalita la china non è riuscito ad andare oltre la medaglia di bronzo.

Il suo rivale alla corsa al Titolo è giunto secondo e ora il distacco da “Martinator” è salito a 22 punti. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP, dove ha sottolineato come abbia avuto qualche problema imprevisto all’anteriore della sua Desmosedici GP 24 Factory.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“Dobbiamo guardare, purtroppo non mi sono trovato bene con la gomma davanti, facevo fatica a fermarmi. Il passo era simile ai piloti davanti a me, ma c’è mancato qualcosa per attaccare, peccato perché abbiamo perso altri due punti. Domani dobbiamo fare un altro step e di migliorarci per provare a vincere. C’è stato un comportamento diverso magari per la temperatura, stamattina il mio settore più forte era il T1 ma oggi perdevo. Penso che Enea (Bastianini) sia stato forte perché ha aperto subito quel gap e dopo ho fatto fatica a recuperare. Jorge (Martin) stava spingendo tanto perchè ha toccato il verde 4 volte ed era al limite, ogni volta mi provavo ad avvicinare.”

4.6/5 - (44 votes)