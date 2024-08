MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Marini: “Le nostre prestazioni stanno crescendo”

MotoGP GP Silverstone, Repsol Honda Team – Piccoli passi in avanti per Luca Marini nella Sprint Race del Gran Premio d’Inghilterra. Il pilota del team Repsol Honda Team ha rimontato dalla 19esima casella in griglia di partenza fino alla quindicesima posizione al traguardo. L’italiano si sente sempre più fiducioso nel time attack ma è ancora alla ricerca di un passo gara più forte.

Dichiarazioni Luca Marini, Sprint Race Silverstone

“Abbiamo avuto una giornata positiva. Le mie qualifiche sono state abbastanza buone, avrei potuto andare un po’ più veloce nell’ultimo settore, ma sono felice di vedere che le nostre prestazioni stanno crescendo. Ad ogni gara abbiamo fatto un piccolo passo, ma c’è ancora del lavoro da fare, soprattutto sul nostro ritmo di gara. Essere costanti per tutta la gara è qualcosa su cui dobbiamo lavorare, sento che Zarco ha un vantaggio qui rispetto a noi, quindi c’è spazio per migliorare. Non vedo l’ora che arrivi domani per indossare i colori speciali, sarà una vera delizia!”