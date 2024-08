MotoGP | GP Silverstone: Rins costretto a dare forfait

MotoGP GP Silverstone Monster Energy Yamaha – Dopo un venerdì difficile nel quale ha anche riportato una caduta durante le Prove del Gran Premio d’Inghilterra, Alex Rins, ha deciso di alzare bandiera bianca e non proseguirà il weekend di gara. Lo spagnolo, effettuerà altri controlli in vista del prossimo appuntamento in Austria, dal 16 al 18 agosto.

Dichiarazioni Alex Rins unfit GP Silverstone

“Dopo aver valutato le mie condizioni di salute con i miei medici, siamo giunti alla conclusione che la cosa più responsabile per me è saltare la parte rimanente del GP di Gran Bretagna. Come potete immaginare, mi dispiace per la squadra e per me stesso. Ogni singolo giro che abbiamo fatto in questa stagione si è rivelato utile per lo sviluppo della moto e per colmare il gap dagli altri costruttori. Ma il dolore che sto provando e il rischio di un infortunio più grande, insieme ai consigli medici, mi fanno prendere questa decisione.

Spero di tornare in pista e di tornare a lavorare molto presto.

Grazie a tutti per il vostro sostegno”.

Rins sarà sostituito da Remy Gardner, presente a Silverstone in qualità di test rider.

