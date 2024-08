MotoGP | GP Silverstone Day 1, Vinales: “Siamo stati molto competitivi”

MotoGP GP Silverstone Aprilia Racing – Buone sensazioni per Maverick Vinales al termine del turno di Prove del Gran Premio d’Inghilterra. Il pilota spagnolo si è guadagnato l’accesso diretto in Q2 con l’ottavo tempo. Oggi, i piloti Aprilia hanno potuto lavorare sul nuovo pacchetto aerodinamico. Più di venti componenti della carenatura sono stati modificati. L’obiettivo, era aumentare l’efficienza, migliorando il rapporto tra il carico aerodinamico e la resistenza all’avanzamento.

Dichiarazioni Maverick Vinales, GP Silverstone Prove

“Ho ritrovato le buone sensazioni con l’Aprilia RS-GP24. Siamo stati molto competitivi, sia nel passo gara sia nel giro singolo. Forse mi aspettavo di più nell’ultimo tentativo di time attack, ma non sono preoccupato. Sappiamo che in qualifica e nella Sprint possiamo fare bene e, soprattutto, sono riuscito a capire come sfruttare al meglio le gomme per mantenere un buon passo gara”.