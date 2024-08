MotoGP | Gp Silverstone Prove Libere 1: Martin precede le Aprilia

MotoGP Gp Gran Bretagna Silverstone Prove Libere 1 – E’ di Jorge Martin il miglior tempo della sessione mattutina del venerdì della MotoGP a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Motomondiale 2024, l’ultima prima della pausa estiva.

Il pilota del Pramac Racing ha portato in testa la sua Ducati Desmosedici GP con il crono di 1:59.383, tempo che gli ha permesso di mettersi alle spalle le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò, staccati rispettivamente di 0.090s e 0.336s. La casa di Noale ha portato in pista un nuovo pacchetto aerodinamico che dovrebbe aiutarla sia nel grip generale che nei cambi di direzione.

Jack Miller con la KTM torna nelle posizioni di vertice con il quarto tempo davanti alle Ducati degli italiani Franco Morbidelli (Pramac Racing), Enea Bastianini (Team Factory), Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team) e Pecco Bagnaia (Team Factory).

Chiudono la Top Ten Fabio Quartararo con la Yamaha Factory (arrabbiato a fine sessione con Jack Miller che lo ha ostacolato nel giro “buono”, ndr) e Marc Marquez, con l’otto volte iridato del Gresini Racing staccato di 0.550s dalla vetta e finito nella ghiaia alla curva 15, una caduta senza conseguenze.

Il rookie della KTM Pedro Acosta ha chiuso 11esimo (per lui anche un’escursione nella ghiaia con caduta a bassa velocità, ndr) davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini), Brad Binder (KTM Factory), e al nostro Marco Bezzecchi, con quest’ultimo che non riesce a trovare il giusto feeling con la Ducati GP 23. Luca Marini in sella alla Honda Factory ha chiuso 20esimo, mentre la wild card Remy Gardner chiude la classifica dei tempi con la Yamaha.

5/5 - (5 votes)