MotoGP | Gp Silverstone Day 1, Martin: “Difficile controllare chi ti segue”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha chiuso al comando la prima giornata di prove del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024.

Sul lungo circuito di Silverstone, “Martinator”, che è stato il più veloce sia al mattino che al pomeriggio sta provando a mettersi alle spalle la caduta del Sachsenring.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato anche del “gioco delle scie, con Marc Marquez che oggi si è “attaccato” al codone del madrileno.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2024

“I turni sono così, non posso controllare chi mi segue (oggi Marc Marquez ha preso la sua scia nel giro veloce, ndr), posso provare a fare il furbo, ma se vogliono ti vengono dietro. Andare da soli è meglio, quando pensi che hai uno dietro hai due lavori, pensare a lui e a fare il tempo. Sono tranquillo, dopo tre settimane ho fatto fatica a tornare in moto, non avevo tanta voglia di tornare ad essere sincero, ma ora che mi sento in forma mi è tornata la voglia.”

5/5 - (15 votes)