MotoGP | Gp Qatar Qualifiche: Martin, pole con record, Bastianini in prima fila

MotoGP Gp Qatar Qualifiche – Jorge Martin ha ottenuto la prima pole position della MotoGP 2024 al Lusail International Circuit, teatro del Gran Premio del Qatar, gara inaugurale della MotoGP 2024.

Il pilota madrileno del Team Pramac Ducati ha anche fatto registrare il nuovo nuovo record della pista qatariota, 1’50.789, che gli ha permesso di battere di soli 83 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargarò. Per Martin 14esima pole in MotoGP, 35esima in carriera.

In prima fila anche la Ducati Factory di Enea Bastianini, staccato di soli 3 millesimi dal pilota della casa di Noale.

Aprirà la seconda fila Brad Binder con la KTM Factory, che ha portato la RC16 davanti alle Ducati del due volte iridato della MotoGP Pecco Bagnaia e di Marc Marquez, quest’ultimo passato in questa stagione dalla Honda alla Ducati, Distacchi minimi, Bagnaia è a 0.139s e Marquez a soli 33 millesimi dal piemontese.

In terza fila troviamo due Ducati e una KTM; Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team) è sesto, davanti al rookie del Team GASGAS Tech3 Pedro Acosta e ad Alex Marquez (Gresini Racing).

Quarta fila per Maverick Vinales (Aprilia Factory), Jack Miller (KTM Factory) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Non avevano passato la tagliola della Q1 tra gli altri Marco Bezzecchi, Luca Marini e Franco Morbidelli che partiranno rispettivamente 15esima, 21esima e 22esima posizione.

Migliore delle Honda quella di Johann Zarco, 13esimo, mentre la miglior Yamaha è quella di Fabio Quartararo, 16esimo.

