MotoGP | Gp Qatar Gara, Binder: “Ottimo risultato”

GP Qatar MotoGP 2024 KTM – Brad Binder lascia il Qatar con due secondi posti, uno nella Sprint Race del sabato e uno nella gara “lunga” della domenica.

Partito dalla seconda fila, il pilota sud-africano ha battagliato nelle prime fasi con Bagnaia, ma quando il pilota della Ducati ha allungato, non è riuscito a tenere il suo passo, battendo comunque Jorge Martin.

Una risultato positivo che il #33 della casa di Mattighofen proverà a migliorare nella prossima gara in programma il 23 e 24 marzo a Portimao. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Brad Binder Gara GP Qatar MotoGP 2024

“Il secondo posto è un ottimo risultato, come lo era stato quello della gara Sprint di ieri. Oggi abbiamo dovuto gestire le gomme e sapevo che spingendo per stare con Pecco (Bagnaia) non sarei arrivato alla fine. Complimenti a lui, ha fatto una gran gara. Ho due personalità, una nella vita privata e una in pista. Do sempre il massimo e prima o poi azzeccheremo tutto. Non è un segreto che la KTM usuri di più le gomme rispetto agli altri e quindi è difficile finire le gare a questo livello. Oggi abbiamo dovuto fare di tutto per ‘salvarle’, oggi anche l’anteriore era distrutta.”

4.6/5 - (41 votes)