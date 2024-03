MotoGP | GP Qatar, Acosta: “Entusiasta di iniziare la stagione”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha impressionato durante i test invernali e ora è pronto a scendere in pista per la prima gara della MotoGP 2024, il Gran Premio del Qatar.

L’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2, sarà in sella alla KTM del Team GASGAS Tech3 con cui si è subito trovato a suo agio. Ecco cosa ha detto lo “squalo di Mazarron” che proverà a fare bene sin da subito anche in Top Class.

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Qatar Day 2 MotoGP 2024

“Sono entusiasta di iniziare una stagione che sarà molto speciale per me. Sarà il primo anno in MotoGP con una squadra con cui mi sono trovato molto bene fin dall’inizio. Il test in Qatar ci ha aiutato molto ad avvicinarci alla prima gara della stagione, quindi abbiamo un buon feeling. Il nostro obiettivo è continuare ad adattarci e capire poco a poco come funziona la moto. Forza, cominciamo!!