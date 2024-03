MotoGP | Gp Portogallo Sprint Race: sbaglia Bagnaia, vince Vinales, Marc Marquez secondo

MotoGP Gp Portogallo Sprint Race – Maverick Vinales si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota dell’Aprilia che scattava dalla prima fila, ha corso una gara intelligente e a quattro giri dalla fine ha approfittato dell’errore del leader Pecco Bagnaia, che sino a lì stava dominando la gara.

Il #12 che regala all’Aprilia la seconda vittoria nella Sprint Race dopo Barcellona 2023, ha battuto un redivivo Marc Marquez, che nonostante un errore ad inizio gara, ha chiuso secondo, davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac).

Per Marquez si tratta del miglior risultato in una Sprint Race, proprio a Portimao nella scorsa stagione arrivò terzo. Un secondo posto voluto quello dell’otto volte iridato, autore di un sorpasso pulito ma deciso su Martin.

Quarto ha chiuso Bagnaia, che dopo l’errore non è più riuscito a girare sul ritmo dei primi. Il #1 della Ducati ha chiuso davanti alla KTM di Jack Miller e alla Ducati del pole-man Enea Bastianini, che in partenza non è riuscito ad attivare l’abbassatore anteriore perdendo subito posizioni.

Ottima la gara del rookie Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3), settimo e davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò e alla migliore delle moto giapponesi, la Yamaha di Fabio Quartararo. Decimo Raul Fernandez con l’Aprilia del Team Trackhouse.

Gara incolore per Marco Bezzecchi che con la Ducati del VR46 Racing Team ha chiuso 11esimo, mentre Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e Luca Marini (Honda Repsol) hanno chiuso rispettivamente in 16esima e 18esima posizione.

Caduti Brad Binder, Johann Zarco, Fabio di Giannantonio e Alex Rins, tutte cadute senza conseguenze. Gara da dimenticare per le Honda, la migliore è quella di Joan Mir, 14esimo a 14.035s dalla vetta.

La classifica iridata vede al comando Bagnaia con 37 punti, seguito a due lunghezze da Jorge Martin e a 8 da Brad Binder. Marc Marquez è quarto staccato di 10 punti.

