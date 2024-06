MotoGP | Gp Mugello Qualifiche: Martin in pole, Marc Marquez a terra

MotoGP Gp Italia Mugello Qualifiche – Jorge Martin si è aggiudicato la pole position del del Gran Premio d’Italia classe MotoGP, settimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Sullo splendido tracciato del Mugello il pilota del Pramac Racing ha girato in 1:44.504, nuovo record del circuito toscano. Alle sue spalle si è piazzato staccato di soli 43 millesimi Pecco Bagnaia, che in sella alla Ducati Factory ha a sua volta preceduto di 0.140s l’Aprilia di Maverick Vinales.

Ricordiamo che domani in gara il #1 della Ducati dovrà scontare la penalità di tre posizioni in griglia, per aver ostacolato ieri Alex Marquez, penalità arrivata dopo che Bagnaia aveva definito ridicola anche la sola convocazione in direzione gara.

Quarto tempo per Marc Marquez, che domani sarà in prima fila per i motivi di cui sopra. L’otto volte iridato è stato autore ad inizio sessione di un’episodio che potrebbe a suo volta portare ad una penalità, visto che ha frenato in traiettoria mentre arrivava il rookie Pedro Acosta.

Dietro al più grande dei fratelli Marquez si è piazzato Enea Bastianini, che in sella alla Ducati Factory a preceduto l’italo-brasiliano Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e il sopra citato Pedro Acosta.

Chiudono la Top Ten Alex Marquez con la Ducati GP 23 del Gresini Racing, Aleix Espargarò con l’Aprilia RS-GP 24 e Alex Rins, che con la Yamaha è l’unico pilota con moto giapponese tra i primi dodici. Chiudono la Q2 i piloti Trackhouse Aprilia Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Non hanno passato la Q1 tra gli altri: i due piloti VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio (che ha dovuto abortire il suo giro veloce a causa delle bandiere gialle sventolate per la caduta di Pol Espargarò e che ha chiuso 14esimo, ndr) e Marco Bezzecchi (16esimo), Fabio Quartararo (Yamaha) 15esimo, Lorenzo Savadori (tester Aprilia) 22esimo e Luca Marini (Repsol Honda) 24esimo.

Quella di oggi è la 16esima pole di Martin in MotoGP, 37esima in carriera. Appuntamento con la MotoGP alle ore 15:00 per la Sprint Race.

4.5/5 - (6 votes)