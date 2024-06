MotoGP | Gp Mugello Gara, Bagnaia: “Vittoria fantastica”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha vissuto un weekend straordinario al Mugello, tracciato che ha ospitato come di consueto il Gran Premio d’Italia, settima tappa della MotoGP 2024.

Il due volte iridato della Top Class, ha vinto sia la gara Sprint del sabato, che quella della domenica, così come accaduto nel 2023, 22esimo successo in MotoGP, 32esimo in carriera.

La vittoria (terza consecutiva sul circuito toscano, quinta considerando anche le Sprint Race) arrivata davanti ad un pubblico stupendo, che non lo ha fatto dormire sino alle sei del mattino, ha un sapore ancora più particolare, visto che arriva con una livrea ispirata al colore delle Nazionali Italiane nello sport, l’azzurro e nel giorno della festa della Repubblica. Ecco cosa ha detto il #1 della Ducati che sui è portato a soli 18 punti dal leader Jorge Martin.

Il rider Ducati ha corso con un casco dedicato al gruppo Rock dei Kiss e proprio Gene Simmons bassista e cantante dello storico gruppo, prima della gara ha mandato un messaggio a Pecco con scritto “Probabilmente oggi vincerai”, cosa che si è poi avverata.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“E’ stato un bel weekend, il contorno è stato fantastico. Vincere davanti a questo pubblico da un valore aggiunto, correre con queste livree ha portato fortuna, ogni volta che fai certi risultati c’è soddisfazione. Questa notte non ho chiuso occhio fino alle sei, questo è il Mugello, stasera vado a letto presto, domani ci sono i test. E’ stata una vittoria fantastica, sapevo quanto fosse importante la partenza, era fondamentale stare all’esterno alla prima curva e buttarmi dentro alla due, da quel momento sapevo di avere la gestione della gara in mano. Si provano delle strategie che non sono mai facili da applicare, era fondamentale restare lucido. Il valore aggiunto qua è il pubblico. Oggi è stato strano perché non riuscivo ad essere costante con i tempi, davanti chiudeva molto e l’unica strategia era giro veloce-cool down, una strategia che ha pagato. La scenetta dei Kiss? Il mio fanclub dà una mano perché sa come sono fatto io, sono troppo timido. La canzone che descrive questo weekend è scritta sul casco (Rock and Roll All Nite), meglio di così non si può descrivere. Vedo che la gente è gasata, in questi giorni è stata una fatica, stamattina un fan mi ha dato una lettera e stavo per piangere. Un affetto così è qualcosa da portarsi dentro. Pensiero speciale per noi sognatori. Fischi? Non li ho sentiti, siamo tutti ragazzi che puntano al massimo, onestamente i fischi sono irrispettosi, non è giusto perchè siamo qui per fare il massimo e portare a casa dei risultati e l’impegno che ci mettiamo è da fuori di testa.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia 27 Vittorie Casey Stoner e Cabala 93 Gara Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Sono vicino a Casey (Stoner, ndr) come numero di vittorie, ma lui le ha raggiunte con meno gare disputate, mentre è vero abbiamo interrotto la cabala 93 (avesse vinto Marc Marquez sarebbe stata la 93esima vittoria Ducati con il #93 dello spagnolo, ndr).”

Foto: Valter Magatti

