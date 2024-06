MotoGP | Gp Mugello: Bagnaia, vittoria da sogno, immenso Bastianini secondo

MotoGP Gp Italia Mugello Gara – Pecco Bagnaia non si ferma più e con una gara perfetta al Mugello si è aggiudicato il Gran Premio d’Italia classe MotoGP, settimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il #1 della Ducati, che partiva dalla seconda fila a causa della penalità inflitta nelle prove, è stato autore di una partenza perfetta e dopo pochi metri era già in testa, testa che non ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi.

Per il pilota piemontese si tratta della quarta vittoria della stagione, la terza consecutiva al Mugello, cinque considerando le Sprint Race. Per Bagnaia è anche la 22esima in MotoGP, 32esima in carriera.

Sul secondo gradino del podio è salito uno spettacolare Enea Bastianini, che prima ha battagliato a lungo con Marc Marquez, con lo spagnolo a lungo alle sue spalle, poi passato davanti al riminese per qualche giro, con il #23 che lo ha poi ripassato e che poi ha beffato all’ultima curva, la Bucine con un sorpasso chirurgico, Jorge Martin, fino a quel momento secondo, posizione occupata per quasi tutta la gara.

Poker Ducati completato da Marc Marquez, giunto al traguardo a 2.064s dalla vetta, unica Desmosedici GP 23 in vetta. Buona la gara del rookie Pedro Acosta, che nei primi giri ha provato a tenere il passo dei primi e che poi ha chiuso quinto in solitaria davanti a un redivivo Franco Morbidelli, che dopo il quarto posto della Sprint Race ha chiuso sesto, davanti al romano Fabio di Giannantonio, quest’ultimo autore di una bella rimonta in sella alla Ducati Desmosedici del VR46 Racing Team.

Chiudono la Top Ten Maverick Vinales con l’Aprilia, Alex Marquez con la Ducati Gresini e Brad Binder con la KTM. A punti anche Aleix Espargarò con la seconda Aprilia, Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team), Miguel Oliveira con la seconda Aprilia Trackhouse e Alex Rins con la Yamaha.

Miglior pilota Honda Johann Zarco, 19esimo dietro alla Yamaha di Fabio Quartararo e davanti a Luca Marini (Repsol Honda) e al tester Aprilia Lorenzo Savadori.

La classifica iridata si “accorcia, comanda sempre Martin, ma ora i punti di vantaggio su Bagnaia si riducono a 18, con Marc Marquez terzo staccato di 35 lunghezze. Un weekend da sogno per il piemontese e per la Ducati, con i due ufficiali in pista con la moto “Azzurra”, il colore delle Nazionali Italiane nello sport, proprio oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica.

Foto: Valter Magatti

4.5/5 - (6 votes)