MotoGP | Gp Misano Gara, Marc Marquez: “Ho preso dei rischi e ho vinto”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esima tappa della MotoGP 2024 corso al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota del Gresini Racing, che partiva dalla terza fila, nona piazza, ha approfittato delle gocce di pioggia scese nei primissimi giri della gara, prendendo il comando delle operazioni nel terreno a lui più ideale, quello con asfalto insidioso, con Jorge Martin unico dei piloti di testa a fermarsi per prendere la moto con le gomme rain, scelta poi rivelatasi sbagliata.

Una volta in testa, ha girato su tempi che non hanno permesso a Pecco Bagnaia di avvicinarlo al punto da poter tentare un attacco. Nel finale anche il giro veloce della gara, a testimoniare il grande feeling con la Ducati Desmosedici GP 23 del Gresini Racing.

Da ricordare che così come suo fratello Alex e tutto il Team, indossasse i colori storici (vedi foto, ndr) con cui il compianto Fausto vinse il Mondiale.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Misano MotoGP 2024

“In tutto il weekend ho avuto il passo dei migliori, ma partire dalla nona posizione mi ha penalizzato. Detto questo quando ha iniziato a piovere ho deciso di attaccare o comunque di prendere dei rischi. In poche curva ho passato 5/6 piloti e hoi preso il comando della gara. Quello che mi ha sorpreso è stata la seconda parte della gara, dove sono stato veloce e costante e dove ho fatto il giro veloce della corsa. Ringrazio la mia squadra, è stato un bel tributo a Fausto (Gresini, ndr), vittoria speciale per il Team e la famiglia Gresini. Rispetto ad Aragon questa è stata una vittoria su un circuito con un grip normale, sono stato veloce per tutto il weekend, solo non dobbiamo fare errori in qualifica.”

Dichiarazioni Marc Marquez Strategia Jorge Martin Gara Gp Misano MotoGP 2024

“La strategia di Jorge Martin non era pazza, se la pioggia fosse continuata, avrebbe avuto ragione. Io ho scelto di seguire i piloti locali, loro conoscono meglio la zona e ho preso quella decisione ed è andata bene.”

Dichiarazioni Marc Marquez Test IRTA Post Gp Misano MotoGP 2024

“Domani nel test non proveremo pezzi nuovi, saranno solo prove di setting, di elettronica, di setup per arrivare più pronti alla prossima gara di Misano. Per quanto riguarda lo sviluppo della mia moto, è lo stesso delle altre Ducati GP 23.”

Dichiarazioni Marc Marquez Aiuto Comunicazioni Radio in caso di pioggia Gp Misano MotoGP 2024

“Secondo me oggi non ci sarebbero state le condizioni per farsi aiutare dalle comunicazioni radio. E’ il pilota che ha più informazioni a riguardo del grip, quindi la decisione di rientrare o no non sarebbe cambiata. Sarebbe stato diverso nel caso contrario, se da una situazione di pioggia si fosse passati ad una da asciutto.”

Foto: Valter Magatti

