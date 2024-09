MotoGP | GP Misano Gara, Bagnaia: “In condizioni normali ce la saremmo giocata io e Martin”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia esce bene dal punto di vista numerico dalla domenica del Gran Premio di San Marini e della Riviera di Rimini, 13esima tappa della MotoGP 2024.

Il due volte iridato della Top Class ha infatti recuperato 19 punti a Jorge Martin, con lo spagnolo che ha sbagliato strategia fermandosi quando è scesa qualche goccia di pioggia, ma dal punto di vista del morale questo secondo posto è quasi come una “sconfitta”.

A vincere la gara (secondo successo consecutivo, ndr) è stato infatti Marc Marquez, suo prossimo team-mate e che a differenza del torinese guida una Ducati Desmosedici più vecchia di un anno. Ecco cosa ha detto Bagnaia al termine della gara.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Ho provato fino alla fine a vincere, ma non è stato possibile, purtroppo quando ha iniziato a piovere ho perso tempo a capire bene le condizioni della pista, soprattutto dopo aver visto Franco (Morbidelli) cadere. In ogni caso devo dire che Marc (Marquez) oggi nella seconda parte di gara è stato molto forte e io non sono riuscito a sfruttare il nostro potenziale. Ci riproveremo tra due settimane (si correrà ancora a Misano, per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, ndr). Oggi era fondamentale prendere dei punti e quando ho visto Jorge (Martin) entrare ai box ho capito che avrebbe preso pochi punti e da lì ho deciso di non prendere rischi inutili. Ho provato a vincere sino a quando ho potuto. Avrei voluto vincere per i fan, ma se penso a come ero messo sette giorni fa (dopo la caduta di Aragon, ndr) è un grande risultato, così come lo è stato recuperare 19 punti.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Seconda Gara a Misano Ducati MotoGP 2024

“Aver già corso questo weekend aiuterà sicuramente per la prossima gara, a livello di prestazioni aiuterà tutti. E’ comunque complicato correre due gare di fila nello stesso circuito. Ti porta ad andare al limite, ma non penso che i tempi si abbasseranno più di tanto.”

Dichiarazioni Marc Marquez Strategia Jorge Martin Gara Gp Misano MotoGP 2024

“Jorge (Martin) ha fatto una scelta forse un pò impulsiva, ma ci poteva stare, in quel giro pioveva tanto e forse è stato anche influenzato dalla caduta di Franco (Morbidelli). Sono situazioni difficili, ha fatto una scommessa che non ha pagato.”

Dichiarazioni Marc Marquez Vittoria Marc Marquez Gara Gp Misano MotoGP 2024

“Oggi in condizioni normali Marquez sarebbe rimasto indietro a causa della sua posizione di partenza. E’ stato comunque veloce per tutto il weekend. Oggi in condizioni normali ce la saremmo giocato io e Martin.”

