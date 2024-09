MotoGP | GP Misano 2 Gara, Bastianini: “Sorpasso su Martin? Poco prima aveva fatto una mossa al limite”

MotoGP GP Misano Ducati – Enea Bastianini dopo il podio della Sprint, si è aggiudicato il Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esima tappa della MotoGP 2024.

Il #23 della Ducati dopo averlo “rincorso” per gran parte della gara, ha attaccato all’ultimo giro il leader della gara Jorge Martin, un sorpasso definito scorretto dallo spagnolo, che sempre secondo il madrileno avrebbe dovuto portare Bastianini a cedere la posizione. La “Bestia” non è però del suo stesso avviso, ecco cosa ha detto dopo la gara.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Ho un sogno nel cassetto (vincere il titolo, ndr), perchè sono meno lontano in classifica rispetto a quando sono arrivato qui questo weekend, ma ho ancora molti punti di distacco. Nelle ultime 7/8 gare la qualifica ha pregiudicato le mie gare, non ne avevo poi per poterle vincere, ma la velocità per fare dei podi c’è sempre stata e questo mi fa un pò piacere, ma anche un pò arrabbiare. Mi piace come stiamo facendo funzionare le cose, vado nella trasferta asiatica fiducioso, sono contento del lavoro del Team che mi sta dando il 100% per vincere. E’ stato un weekend bellissimo, stamattina ho iniziato ad ‘annusare’ la vittoria. Vincere in casa è speciale, è bello sentire la folla urlare il tuo nome. Corro per me e per la mia famiglia e per tutti i ragazzi del mio Team che lavorano tanto. Spero di aver regalato.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Sorpasso su Jorge Martin Gara GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“I settori uno e due erano gli unici dove potevo attaccare. In uscita dalla curva 10 Martin mi prendeva tanto in accelerazione, non so il motivo. Ho ripensato all’attacco fatto nel 2022 a Bagnaia che però non era andato a buon fine. Questa volta mi è riuscito e ci sono molti punti di vista per leggere questa situazione. Secondo me lui ha sentito il rumore della mia moto, si è buttato interno e io non ho avuto possibilità di manovra. Solo io e Jorge sappiamo come è andata. Lui ha sentito il mio rumore, voleva chiudere come aveva già fatto alla curva sei, la Quercia. Mi ha chiuso e ho dovuto frenare. Se vogliamo parlare di mosse al limite la sua non è stata da meno.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Vittoria con #23 come quello di Luca Savadori Scomparso nell’International Road Racing Championship (IRRC) Gara GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Questa vittoria è per Luca (Salvadori) e per la sua famiglia. Non lo conoscevo benissimo, ma ci siamo parlati un pò di volte e si capiva la passione che aveva per le moto. Era uno di noi, parlava come noi e raccontava quello che era lui alla gente, una cosa che a noi riesce più difficile, mentre lui riusciva a farlo. Lo dedico poi alla figlia del mio amico che si chiama Vittoria e alla fine è arrivata.”

Foto: Valter Magatti

