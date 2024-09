MotoGP | GP Misano 2, Bagnaia: “Contatto Bastianini Vs Martin? Jorge lo ha già fatto con me”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia dopo aver vinto la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna, è caduto a sette giri dalla fine della gara “lunga” della domenica.

La caduta sembrerebbe essere stata causata da un forte vibrazione forse innescata da una buca, ma la cosa che il due volte iridato non si spiega è la mancanza di passo dal primo giro a metà gara, quando poi la gomma posteriore si è improvvisamente “accesa”, tanto da permettergli di fare il giro più veloce in gara e di avvicinare il duo di testa.

Il #1 della Ducati ha parlato anche del contatto avvenuto quando il vincitore della gara Enea Bastianini ha sorpassato Jorge Martin, definendolo di gara, come ne aveva subiti lui lo scorso anno in India e in Qatar dallo stesso madrileno.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Sono inc..zato nero ma non sono arrabbiato con Michelin, non posso esserlo con qualcuno che non lo fa apposta. Sicuramente fa girare i cogl…i, fai un weekend perfetto, fai la pole, vinci la Sprint e dover rallentare perdendo 3.5secs perchè non puoi spingere li fa girare. Ero più veloce e di molto, ennesima occasione persa per riprendersi la vetta del Campionato. Non era mai accaduto che una gomma iniziasse a funzionare dopo 15 giri, non è mai esistito nella storia. La stessa sensazione la ebbi nel warm up lap della scorsa stagione quando ero caduto alla seconda curva a Barcellona dopo lo start. La differenza è che a Barcellona non c’è grip e qui si, ci ha ‘solo’ messo 15 giri a funzionare. Potevamo andar via da qui da leader del Campionato e invece sono staccato di 24 punti. Vedo il bicchiere mezzo pieno solo perchè ho perso solo ‘5’ punti rispetto a quando sono arrivato qui prima delle due gare (era a -19 da Martin, ndr).”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Caduta Gara GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Vista la situazione delle gomma dietro, ho spinto molto in frenata per tutta la gara consumandola un pò. In realtà il giro in cui sono caduto ho frenato 18 metri prima del mio giro veloce. Si vede chiaramente che la perdo da dritto. Lo sterzo si è chiuso a causa di strane vibrazioni.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Polemiche Contatto Sorpasso Bastianini Vs Martin Gara GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Non lo dico perchè sono di parte, ma per me quello di Bastianini su Martin è un sorpasso di gara. E’ normale che ti fa girare le ‘palle’ riceverlo, ma lui (Martin, ndr) lo ha già fatto con me lo scorso anno in India dove era stato anche più aggressivo e alla partenza della Sprint Race in Qatar. Penso che se fai qualcosa, poi devi anche accettare che ti venga fatto. Jorge in questo caso ha iniziato la staccata da largo, ha provato ad entrare ma Enea era già lì.”

