MotoGP | Gp Malesia: Taramasso (Michelin), “Posta in gioco molto alta”

MotoGP 2024 GP Malesia Sepang – Il Motomondiale torna subito in pista in Malesia, per la penultima gara della stagione al Sepang International Circuit.

La Michelin è pronta ad affrontare un circuito dove le alte temperature e l’elevato rischio di pioggia mettono a dura prova gli pneumatici.

Costruito appositamente per la velocità e gare emozionanti, il Sepang International Circuit è uno dei migliori al mondo. Il layout del tracciato di 5.543 m presenta cinque curve a sinistra e dieci a destra, combinate con due lunghi rettilinei, il più lungo dei quali è 920 m con dislivelli e una superficie abrasiva dove le temperature della pista sono regolarmente sopra i 50°C.

Questo circuito tecnico, combinato con le elevate temperature ambiente e l’umidità, pone enormi requisiti a piloti, moto e pneumatici. A causa della sua natura impegnativa, Sepang è diventata una sede regolare per i test pre-stagionali e, con una conoscenza così approfondita, il team Michelin Motorsport sa cosa aspettarsi durante un weekend di gara.

I piloti della classe MotoGP avranno a disposizione tre mescole anteriori simmetriche (Soft, Medium e Hard). Mentre al posteriore potranno scegliere tra mescole Medium e Hard, entrambe con battistrada asimmetrico, dove il lato destro è più duro a causa del maggior numero di curve in questa direzione.

In caso di pioggia le mescole saranno soft e medie con le posteriori asimmetriche con il lato destro più duro per le stesse motivazioni delle slick.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Responsabile due ruote, Michelin Motorsport GP Malesia Sepang

“Questa è una gara con una posta in gioco molto alta. Da un lato ci stiamo avvicinando alla fine del campionato e tutto è ancora possibile per quanto riguarda il titolo Piloti. D’altra parte, poiché i nostri pneumatici continuano a battere record, sappiamo che le aspettative saranno molto alte. L’anno scorso la nostra gamma MICHELIN Power Slick ha dimostrato un livello di prestazioni complessive molto elevato e ha impressionato i nostri partner per la sua grande costanza, con il giro più veloce della gara stabilito nella seconda metà del Gran Premio. Quest’anno abbiamo selezionato un pacchetto che continua a sottolineare la versatilità dei nostri pneumatici e che soddisfa i requisiti delle moto 2024. All’inizio della stagione, i test effettuati qui hanno rivelato la necessità di aumentare la rigidità degli pneumatici anteriori e di conseguenza abbiamo aumentato la durezza delle nostre mescole di gomma. Quest’anno, la mescola anteriore Medium 2023 sarà la Soft, la Hard diventerà Medium e abbiamo introdotto una nuova opzione Hard. Al posteriore non ci sono cambiamenti nelle mescole del battistrada, tuttavia abbiamo rinforzato la struttura interna degli pneumatici per controllare meglio le alte temperature. Queste opzioni ci permetteranno di supportare perfettamente i nostri partner, mentre il caldo e l’umidità metteranno a dura prova uomini e moto.”

5/5 - (1 vote)