MotoGP | Gp Jerez, Espargarò: “Pista storica, speciale per noi spagnoli”

MotoGP Gp Spagna Jerez Aprilia Racing – Aleix Espargaró punta a tornare al vertice nel Gran Premio di casa che si disputerà a Jerez, teatro del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024.

Lo scorso anno il #41 dell’Aprilia conquistò la pole position e il quinto posto nella gara della domenica in un tracciato storico e speciali per tutti i piloti spagnoli. Quest’anno proverà ad inserirsi nelle lotta per le posizioni di vertice.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Preview Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Jerez è una pista storica, la più vecchia del Motomondiale, ed è ovviamente molto speciale anche per noi piloti spagnoli. Questo GP è la prima vera prova, perché è una pista in cui è fondamentale avere un buon setting, dove si capisce davvero se la moto funziona. Qui scopriremo il livello reale delle moto e dei piloti. Ovviamente per tutti gli spagnoli è un circuito molto importante, è sempre una grande festa correre a Jerez. Sono salito sul podio due anni fa e non vedo l’ora di correrci ancora. Speriamo che sia una bella gara per tutti noi di Aprilia.”

3.5/5 - (2 votes)