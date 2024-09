MotoGP | Gp Indonesia Prove Libere 1: Morbidelli al comando, indietro Bagnaia

MotoGP Gp Indonesia Prove Libere 1 – Franco Morbidelli ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere della classe MotoGP al Mandalika International Circuit, teatro del Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota del Team Pramac Ducati ha tenuto un ritmo insostenibile per tutti, soprattutto al T4, settore dove ha fatto la differenza. L’italo-brasiliano che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:30.689 ha preceduto di 0.221s Maverick Vinales su Aprilia Factory e di 0.529s il team-mate Jorge Martin.

Il leader della classifica iridata è seguito dalla KTM del Team GASGAS Tech3 di Pedro Acosta e dalla sorpresa della giornata, Johann Zarco su Honda del Team LCR di Lucio Cecchinello. Il pilota francese che ha girato in 1:31.456 è davanti all’otto volte iridato Marc Marquez, sesto con la Ducati GP 23 del Gresini Racing.

Settimo e ottavo tempo per le Ducati di Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) ed Enea Bastianini (Team Factory) staccate dalla vetta rispettivamente di 0.829s e 0.940s. In Top Ten anche Luca Marini con la Honda Repsol (secondo RC213V in classifica, ndr) che monta la nuova carena testata a Misano e Fabio di Giannantonio, con la seconda Ducati GP 23 del VR46 Racing Team.

Pecco Bagnaia ha chiuso solamente 14esimo. preceduto anche da Takaaki Nakagami (Honda LCR), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Brad Binder (KTM).

Il Campione in carica della Ducati ha avuto problemi nella messa a punto della frizione (in staccata, ndr) e di grip al posteriore e alla fine paga un gap da Morbidelli di 1.105s. Il piemontese della “Rossa” a due ruote precede la miglior delle Yamaha, la M1 di Fabio Quartararo, con quest’ultimo seguito dal team-mate Alex Rins.

Da segnalare la caduta di Miguel Oliveira, vittima di un high-side. Il pilota Aprilia Trackhouse è stato portato al centro medico per un controllo.

