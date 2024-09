MotoGP | GP Indonesia, Marini: “Ho fame di tornare in pista”

MotoGP GP Indonesia Repsol Honda – Luca Marini dopo il miglior risultato stagionale ottenuto a Misano 2, non vede l’ora di tornare in sella alla sua Honda RC213V.

Questo weekend la carovana della MotoGP è in Asia, per la precisione a Mandalika, per il 15esimo appuntamento della stagione e il pesarese è fiducioso di poter migliorare ancora.

Nel Gran Premio dell’Emilia Romagna era stato il miglior pilota Honda nella Sprint Race e nella gara lunga della domenica aveva raccolto quattro punti.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Indonesia Honda Repsol MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di correre in Indonesia, Honda ha una presenza incredibile in quel posto, lo vedi ogni volta che ci vai. Arriviamo in un buon momento, gare in cui stiamo migliorando e facendo progressi e ora la moto è nella posizione migliore da quando ho iniziato con Honda. Ho fame di tornare in pista e continuare a lavorare, quindi avere tre gare di fila è positivo per me. L’Indonesia è un posto che mi piace e sono molto emozionato di vedere cosa possiamo ottenere sulla RC213V”.

4.7/5 - (43 votes)