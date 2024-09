MotoGP | GP Indonesia Day 1, Rins: “Fantastico essere di nuovo in sella”

MotoGP Indonesia Monster Energy Yamaha – ALex Rins è tornato in azione dopo il forfait in Emilia Romagna a causa dell’influenza. Il pilota del team Yamaha, ha concluso il turno di Prove del Gran Premio d’Indonesia con il tredicesimo tempo, a poco più di mezzo secondo dal miglior tempo fatto segnare da Enea Bastianini.

Dichiarazioni Alex Rins, GP Indonesia Prove

“È stato fantastico essere di nuovo in sella, anche con questo caldo! È così difficile essere in pista e non guidare. Ma di sicuro, le condizioni non hanno aiutato oggi. Fa molto caldo e questo lo rende piuttosto duro fisicamente. A causa della bronchite che ho avuto, faccio fatica a respirare in alcuni giri, ma riesco a gestirlo bene e abbiamo provato fino alla fine delle prove libere ad entrare comunque in Q2. Ci sono alcune zone in cui posso migliorare, quindi, di sicuro, continueremo a lavorare e imparare”