MotoGP | GP Indonesia, Bastianini: “Resto con i piedi per terra”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Enea Bastianini è pronto a lasciarsi alle spalle le polemiche seguite dopo la vittoria di Misano 2, gara in cui all’ultimo giro aveva sorpassato in modo “energico” Jorge Martin.

In molti si aspettavano la penalità, in primis Marc Marquez e Aleix Espargarò, mentre c’è stato chi ha “votato” per l’innocenza della “Bestia”, come il suo team-mate Pecco Bagnaia o Pedro Acosta.

Ora però è il momento di voltare pagina e di guardare al Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024. Ecco cosa ha detto il riminese.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Sono davvero contento di tornare a correre in Indonesia. È un paese dove il nostro sport è molto popolare e i tifosi sono appassionatissimi. Iniziare questo periodo di gare così intenso con la vittoria nel mio gran premio di casa è sicuramente qualcosa che mi infonde fiducia e motivazione, ma resto con i piedi per terra. Insieme alla mia squadra stiamo lavorando bene e gli obiettivi sono continuare in questa direzione ed essere costantemente in lotta per le prime posizioni. A Mandalika le condizioni della pista e le alte temperature non renderanno le cose semplici, ma faremo del nostro meglio come sempre.”

4.7/5 - (44 votes)