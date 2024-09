MotoGP | GP Indonesia, Bagnaia: “Lavoreremo sodo per essere subito veloci”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Pecco Bagnaia è pronto a tornare in pista dopo il difficile weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna corso al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

L’occasione è la quindicesima tappa della MotoGP 2024, il Gran Premio d’Indonesia, in programma sul circuito di Mandalika. La caduta nella gara “lunga” di Misano 2 lo ha allontanato dalla vetta, ora distante 24 punti (a favore di Jorge Martin, ndr).

Lo scorso anno era riuscito a conquistare la vittoria in rimonta dalla tredicesima posizione in griglia. Ecco cosa ha detto il #1 della Ducati.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Tornare a correre già questo fine settimana è sicuramente positivo: ci permette di lasciarci definitivamente alle spalle Misano per concentrarci esclusivamente su Mandalika. Correre qui e sempre speciale per il calore e la grande passione che hanno gli indonesiani per il nostro sport. Non sarà sicuramente un weekend semplice: qui il meteo è spesso imprevedibile, le temperature sono alte e le condizioni della pista non sono spesso ottimali, ma siamo comunque pronti ad affrontare qualsiasi condizione. Lavoreremo sodo per cercare di essere veloci fin da subito.”

4.7/5 - (42 votes)