MotoGP | Gp Germania Prove: Vinales in testa con record, brutta caduta per Marc Marquez

MotoGP Gp Germania Sachsenring Prove – Prequalifiche con tante cadute illustri quelle del Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024.

Il primo a cadere è stato Marco Bezzecchi alla curva 11, la Waterfall, con il pilota del VR46 Racing Team tornato poi ai box illeso. Poco dopo è toccato a Marc Marquez, che ha sempre perso l’anteriore alla Waterfall, ma quello dell’otto volte iridato è stato un high-side, visto che la Desmosedici GP 23 ha poi ripreso aderenza, catapultando in aria l’ex pilota della Honda.

Il #93 del Gresini Racing è poi tornato in pista, ma si è poi dovuto fermare per il troppo dolore. Andato al centro medico, sembra non aver riportato fratture, ma solo domattina capirà se potrà continuare il weekend tedesco.

Caduto anche Fabio di Giannantonio (curva 1), con il romano del VR46 Racing Team dolorante ad una spalla, ma dichiarato poi fit (la sessione è stata interrotta per la rottura dell’air-fence,ndr). Caduti anche Nakagami, Mir, Acosta (tutti alla curva 1,ndr) e sul finire della sessione Enea Bastianini (sempre alla waterfall, ndr) e Remy Gardner che sostituisce l’infortunato Alex Rins.

Parliamo ora di classifica, il più veloce è stato Maverick Vinales, che in sella all’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo e nuovo record della pista con il crono di 1:19.622. Alle spalle del #12 della casa veneta staccato di 0.340s il leader della classifica iridata Jorge Martin (Ducati Pramac), quest’ultimo seguito a 22 millesimi dall’Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira.

Seguono quattro Ducati, quelle di Alex Marquez (Gresini Racing), del due volte iridato della Top Class Pecco Bagnaia (Team Factory), di Enea Bastianini (Team Factory) e Franco Morbidelli (Pramac Racing). Accedono direttamente alla Q2 oltre a questi piloti anche Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3), Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team) e Brad Binder (KTM).

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri: Jack Miller, Raul Fernandez, Marc Marquez, Fabio Quartararo, Augusto Fernandez, tutte le Honda, quelle di Johann Zarco, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Stefan Bradl e Joan Mir, Marco Bezzecchi e Remy Gardner.

4.5/5 - (6 votes)