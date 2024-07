MotoGP | GP Germania Day 1, Vinales: “Mi sono trovato subito bene”

MotoGP GP Germania Sachsenring Aprilia – Maverick Vinales ha iniziato al meglio il Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024.

Sul circuito del Sachsenring, il pilota dell’Aprilia ha infatti stabilito il miglior tempo con tanto di record della pista, 1:19.622. La RS-GP sembra adattarsi molto bene al toboga tedesco e il #12 si candida come uno dei protagionisti.

Ecco cosa ha detto il prossimo pilota KTM ai microfoni di Sky Sport MotoGP, dove ha parlato anche della partita Spagna Vs Germania dei Campionati Europei di calcio.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Germania Sachsenring Aprilia MotoGP 2024

“E’ una giornata che rispecchia l’andamento della stagione, siamo sempre tra i primi cinque, è chiaro che ci sono piste favorevoli e altre meno, ma siamo sempre lì. Abbiamo fatto un bel venerdì, vediamo domani se possiamo continuare a lottare per il vertice e battagliare per vincere la Sprint. Mi sono trovato subito bene, bisogna guidare bene e puliti e andare sino in fondo sabato e domenica. Noi proviamo ad andare sempre al limite o oltre, vedremo cosa faranno gli altri, anche Marquez (Marc) ha fatto un tempone. Ora vado, sono un pò nervoso, ci giochiamo gli europei di calcio contro la Germania, vedremo la partita insieme alla squadra.”

