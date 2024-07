MotoGP | GP Germania Day 1, Marini: “Buon passo avanti”

MotoGP GP Germania Sachsenring Repsol Honda – Luca Marini aveva promesso progressi ed è stato di parola. Al Sachsenring è stato il secondo miglior pilota della Honda ed ha chiuso a 1.246s dalla vetta occupata da Maverick Vinales.

Il pilota pesarese ha chiuso 17esimo e domani proverà a migliorare ancora, alla ricerca del primo punto iridato della sua avventura con la casa giapponese.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Germania Sachsenring Honda Repsol MotoGP 2024

“Siamo riusciti a fare un buon passo avanti oggi rispetto a dove siamo partiti, ma c’è ancora molto lavoro da fare. C’era molto vento oggi, il che ha reso tutto piuttosto complicato, devi rimanere davvero concentrato ogni giro. L’ingresso in curva è un’area in cui possiamo ancora apportare alcuni miglioramenti, quindi questo sarà uno dei focus per domani.”

