MotoGP | GP Germania Day 1, Bagnaia: “Mancato qualcosa nel time attack”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati – Pecco Bagnaia ha concluso la sessione pomeridiana del Gran Premio di Germania al quinto posto.

Dopo aver ottenuto il nono posto nelle prove libere, il due volte iridato della MotoGP ha mantenuto il comando delle pre-qualifiche fino all’esposizione della bandiera rossa, causata dalla caduta di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team).

Con la ripresa delle attività in pista, Pecco ha perso alcune posizioni, riuscendo poi a risalire fino al quinto posto nel penultimo run di una sessione estremamente competitiva, con i primi quindici piloti racchiusi in meno di un secondo.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Germania Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“Oggi, a differenza di Assen, abbiamo dovuto lavorare molto e ancora non siamo pienamente soddisfatti del feeling con la moto. Oggi sul passo gara eravamo i più veloci, però ci è mancato qualcosa sul time attack. Non siamo riusciti a sfruttare la gomma nuova in quanto perdevo molto a livello di trazione. Dobbiamo capire come fare per domani ma abbiamo le idee già abbastanza chiare sulla direzione da seguire. Per quello siamo tranquilli.”

