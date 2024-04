MotoGP | GP delle Americhe: chiacchiere tra piloti, il retropodio di Austin [VIDEO]

MotoGP GP delle Americhe – Maverick Vinales he letteralmente dominato negli States, per il #12 dell’Aprilia pole position e vittorie sia nella gara Sprint che nella gara “lunga” della domenica.

Sul podio uno straordinario Pedro Acosta, che alla terza gara in Top Class diventa il pilota più giovane a salire sul podio per due gare consecutive. Terzo posto per il nostro Enea Bastianini, ora secondo nel Mondiale, staccato di 21 lunghezze da Jorge Martin.

Nel video il retro podio del Gran Premio delle Americhe, dove i piloti si scambiano le proprie opinioni prima di salire sul podio per festeggiare.