MotoGP | Gp Barcellona Gara: riscatto Bagnaia, vittoria su Martin e Marc Marquez

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Gara – Pecco Bagnaia sfata finalmente il tabù Barcellona e dopo lo “zero” della gara Sprint centra la vittoria, terza stagionale, 21esima in MotoGP, 31esima in carriera.

Il Campione in carica della Ducati ha corso una gara intelligente e a sei giri dalla fine ha sferrato l’attacco decisivo su Jorge Martin, mettendo un piccolo margine che gli ha permesso di tagliare il traguardo con quasi due secondi di vantaggio sul pilota Pramac Ducati, esattamente 1.740s.

Terzo gradino del podio per un grandissimo Marc Marquez, che così come ieri è stato autore di una rimonta pazzesca. L’otto volte iridato che partiva dalla quinta fila, ha recuperato giro dopo giro e alla fine ha avuto la meglio su Aleix Espargarò su Aprilia, alla sua ultima gara sulla pista di casa di Barcellona.

Ottima anche la gara di Fabio di Giannantonio, che nonostante una pessima partenza (così come avvenuto nella Sprint Race, ndr), ha chiuso quinto, per la gioia del VR46 Racing Team.

Il pilota romano ha preceduto Raul Fernandez, che su Aprilia Trackhouse dopo la caduta di ieri, ha disputato una gara solida. Il #25 è passato sotto alla bandiera a scacchi davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez, alla KTM di Brad Binder e alla prima moto giapponese, la Yamaha YZR-M1 di Fabio Quartararo. In Top Ten anche Miguel Oliveira su Aprilia Trackhouse.

A punti anche Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team) undicesimo a 21.023s dalla vetta, un Maverick Vinales (Aprilia) mai competitivo sulla pista di casa, il rookie Pedro Acosta, scivolato nelle prime fasi di gara mentre era in lotta per la vittoria e poi risalito in sella alla sua KTM del Team GASGAS Tech3 e le Honda di Takaaki Nakagami (LCR) e Joan Mir (Repsol).

Luca Marini (Honda Repsol) ha chiuso 17esimo, davanti ad Enea Bastianini (Ducati Factory), con la “Bestia” che non ha scontato il doppio long lap penalty inflitto, al tester Honda Stefan Bradl e Alex Rins (Yamaha).

Caduti Jack Miller (KTM), Augusto Fernadez (KTM GASGAS Tech 3) e Franco Morbidelli (Ducati Pramac mentre era sesto, ndr).

La classifica vede Martin sempre al comando con 155 punti, 39 in più di Bagnaia e 41 in più di Marc Marquez. Enea Bastianini è quarto a 61 punti dalla vetta.

