SBK | Gp Misano Gara 2, Razgatlioglu: “Spero di vincere il titolo mondiale ma mancano tante gare”

Superbike Misano BMW – Toprak Razgatlioglu ha dominato l’intero weekend del Gra Premio dell’Emilia Romagna.

Il pilota turco dopo aver conquistato la pole ha dominato Gara 1. Copione simile anche in Superpole Race e Gara. Il pilota BMW lascia Misano in vetta alla classifica piloti.

Toprak Razgatlioglu Gp Misano

“Sono davvero contento dato che quando sono arrivato a Misano, avevo un solo obiettivo: tre vittorie con BMW. Ci sono riuscito! Oggi abbiamo fatto un gran lavoro. Dopo Gara 1 abbiamo cambiato qualcosa sulla moto. Le sensazioni sono state molto migliori, specialmente con il grip all’anteriore. Gli altri hanno iniziato a calare. Ho provato a guidare rilassato e a non commettere errori. A Phillip Island abbiamo avuto un problema meccanico, altrimenti a quest’ora avremmo un margine ancora maggiore. Stiamo imparando e migliorando. Al mio primo test ero preoccupato dato che in condizioni di bagnato non sono riuscito a capire se andavo forte oppure no. Nel test successivo, alla presenza di tutti, ho capito di essere veloce e che la moto aveva potenziale e lo sto facendo vedere a tutti. Tutti iniziano a credere in me e in BMW. Quest’anno andiamo avanti passo passo. Spero che vinceremo il titolo mondiale ma mancano tante gare”.

