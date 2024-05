MotoGP | Gp Barcellona Prove Libere 1: Martin precede Marc Marquez, Bagnaia settimo

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Prove Libere 1 – Jorge Martin (con doppia gomma soft nel finale, ndr) ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna classe MotoGP, sesto appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota del Team Ducati Pramac ha fatto segnare il miglior tempo con il crono di 1:39.579, tempo che gli ha permesso di battere di 0.292s Marc Marquez, in pista con gomma soft anteriore e media posteriore.

L’otto volte iridato, che ha tenuto anche un ottimo passo gara, ha preceduto le KTM di Brad Binder e del rookie del Team GASGAS Tech3 Pedro Acosta, con il #31 staccato di 0.387s dalla vetta.

Quinto tempo per Aleix Espargarò, che ieri ha annunciato il ritiro a fine stagione. Il #41 dell’Aprilia ha preceduto di 0.236s il connazionale del Team Ducati Gresini Alex Marquez.

Settimo tempo ma passo gara molto buono per il bi-campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia. Il #1 della Ducati che che ha girato in 1:40.303 ha utilizzato come la maggior parte dei piloti soft anteriore e media posteriore, in questo caso con 18 giri all’attivo.

Chiudono la Top Ten Augusto Fernandez con la seconda KTM del Team GASGAS Tech3, Jack Miller su KTM ufficiale e Raul Fernandez, su Aprilia RS-GP 23 del Team Trackhouse.

Maverick Vinales con la seconda Aprilia ufficiale è 11esimo, con un ritardo dalla vetta di 0.801s. Il #12 della casa veneta è davanti al compagno di marca Miguel Oliveira (Trackhouse) e alla migliore delle moto giapponesi, la Honda di Johann Zarco.

La casa di Tokio dopo i test del Mugello si è presentata al Montmelò con nuove soluzioni aerodinamiche, che al momento sembrano aver migliorato la situazione.

Il #5 è davanti alla Ducati del VR46 Racing Team di Fabio di Giannantonio e alle Yamaha di Fabio Quartararo e Alex Rins (anche la casa di Iwata ha nuove soluzioni aerodinamiche, ndr).

Migliora nettamente rispetto alle prime gara Luca Marini, che in sella alla Repsol Honda ha chiuso 17esimo a 1.049s da Martin. Il #10 precede il team-mate Joan Mir, Enea Bastianini su Ducati Factory, Takaaki Nakagami su Honda LCR, Franco Morbidelli su Ducati Pramac, Marco Bezzecchi su Ducati VR46 Racing Team (ha avuto problemi alla sua Desmosedici che lo hanno rallentato, ndr) e il tester Honda Stefan Bradl.

