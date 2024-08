MotoGP | Gp Austria Prove: Bagnaia da record, Morbidelli è secondo

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Prove – Miglior tempo e record della pista per Pecco Bagnaia nella sessione di pre-qualifiche della classe MotoGP al Red Bull Ring, tracciato che ospita il Gran Premio d’Austria, undicesima tappa del Motomondiale 2024.

Il due volte iridato della Top Class ha infatti girato in 1:28.508, che batte il vecchio record che apparteneva a Marco Bezzecchi, 1’28.533.

Il #1 della Ducati ha preceduto di 0.281s Franco Morbidelli, con quest’ultimo che in sella alla Ducati Factory GP 24 del Pramac Racing è davanti al compagno di squadra Jorge Martin, che lo ha “tirato” nel giro “buono”.

Bene Marc Marquez (Gresini Racing), che dopo aver incontrato qualche difficoltà in mattinata, ha chiuso quarto a 0.350s dalla vetta. L’otto volte iridato è davanti alla KTM Factory di Brad Binder, al fratello Alex Marquez, alle Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales.

In Top Ten e quindi in Q2 anche Marco Bezzecchi in sella alla Ducati GP 23 del VR46 Racing Team e il vincitore di Silverstone Enea Bastianini, Ducati Factory.

Dovranno passare dalla tagliola della Q1 tra gli altri: Pedro Acosta, Jack Miller, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Augusto Fernandez, Luca Marini, Alex Rins e Miguel Oliveria.

Sessione da dimenticare per Fabio di Giannantonio, che in una caduta alla curva 8, ha riportato un problema alla spalla sinistra (uscita, ndr) e che dovrà andare all’ospedale per un controllo più approfondito.

