MotoGP | GP Austria Day 1, Bagnaia: “Sono contento, abbiamo fatto un passo avanti”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Pecco Bagnaia ha iniziato nel migliore dei modi il weekend austriaco della MotoGP, 11esimo appuntamento del Motomondiale 2024 in programma al Red Bull Ring.

Il #1 della Ducati ha infatti ottenuto il miglior tempo con tanto di record della pista, anche se rimane con il dubbio della gomma dura anteriore, che non ha voluto provare per non rischiare. Ecco cosa ha detto il vincitore delle ultime due edizioni corse in terra austriaca ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Sono contento, abbiamo fatto il lavoro che avevamo programmato. La pista come avevo detto si adatta al mio stile di guida e già dal primo run stamattina era ok e oggi pomeriggio abbiamo fatto uno step. Per quanto riguarda le gomme non me la sono sentita di provare la dura davanti, molti di quelli che l’hanno provata sono caduti. Nelle curve a sinistra già la media non da avvisaglie, non immagino la dura. Stamattina con la soft eravamo al limite, sembrava burro, ma era importante non usare le altre perchè alla fine abbiamo 5 gomme dure e 5 gomme medie. Oggi pomeriggio come detto abbiamo fatto uno step, un piccolo passo avanti che ha scaricato il davanti. Per quanto riguarda gli avversari Martin, Marc Marquez e Morbidelli molto veloci. Mi aspettavo un pò di più da Acosta ma quando cadi tre volte non è facile.”

