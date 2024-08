MotoGP | GP Austria Day 1: finisce prima del previsto il weekend di Fabio Di Giannantonio

MotoGP GP Austria Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio non prenderà parte al Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring, 11esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota romano, fresco di riconferma con il VR46 Racing Team, è infatti caduto nelle pre-qualifiche riportando la lussazione alla spalla sinistra.

“Diggia” è stato portato in ospedale per un controllo ed è stato dichiarato “unfit” e non potrà quindi partecipare al resto del weekend.

Un vero peccato visto l’ottimo momento che stava vivendo l’ex pilota del Gresini Racing, che dovrebbe rientrare ad Aragon.

