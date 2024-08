MotoGP | Gp Austria Day 1, Morbidelli: “Siamo andati forte”

MotoGP Ducati Pramac Team – Ottimo inizio di weekend per Franco Morbidelli al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria, 11esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota Ducati Pramac, che il prossimo anno guiderà la stessa moto (Desmosedici GP 24) nel VR46 Racing Team ha infatti ottenuto il secondo tempo alle spalle di Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto “Morbido” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2024

“Oggi chiudiamo la giornata con questa bella notizia (passaggio al VR46 Racing Team dal 2025, ndr) e con una bella prestazione. Sono molto contento di aver chiuso l’accordo con il Team VR46, per tutti i motivi che potete immaginare. Ho una grandissima relazione con Vale (Rossi, ndr) e tutti i ragazzi della VR46. Sono cresciuto con loro e arrivare a correre per loro mi riempie d’orgoglio, mi mette anche della carica e della voglia di fare dei risultati, per ripagarli di tutto quello che mi hanno dato in questi anni, che è tantissimo. Parlando della giornata, il passo è molto buono, Pecco (Bagnaia) ha qualcosa in più e dovremo migliorare, perchè domani tutti lo faranno. Oggi ero in forma, andavo forte. Qui usiamo gomme più dure e c’è meno grip e io quando ci sono queste condizioni sono più competitivo. Siamo andati forte. Mi mancano dei Km perchè ne ho fatti pochi ad inizio stagione, ma stiamo cercando di recuperare.”

