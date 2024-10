MotoGP | GP Australia Sprint Race, Bagnaia: “Martin ‘giocava’ con noi”

MotoGP GP Australia Ducati – Sprint Race difficile per Pecco Bagnaia quella del Gran Premio d’Australia, chiusa in quarta posizione.

Il due volte iridato della MotoGP che partiva dalla seconda fila, quinto tempo, è stato autore di una bella partenza e ad un certo punto era in seconda posizione e con l’intenzione di andare a riprendere il fuggitivo Jorge Martin, ma da metà gara in poi ha perso terreno venendo sorpassato da Marc Marquez ed Enea Bastianini.

La moto in gara con il vento era difficile da guidare, ma il #1 della Ducati rimane fiducioso in ottica gara “lunga” della domenica, anche se le gomme e il meteo sono un’incognita. Ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Questa mattina, quando abbiamo iniziato a girare con il vento abbiamo dovuto fare delle modifiche. Già in qualifica ho faticato, sentivo molto effetto vela, non riuscivo a portare velocità in curva. La modifica portata in gara non ha funzionato, mi sono trovato in difficoltà, ad un certo punto ho provato a raggiungere Jorge (Martin) ma secondo me stava ‘giocando’ con noi. Sapevamo che sarebbe stata tosta, abbiamo tempo domani, abbiamo visto su che strada andare e possiamo fare uno step che mi aiuterà abbastanza. La gara di domani sarà lunga, ma oggi Jorge girava sempre sullo stesso passo, non ha avuto cali di gomme, io al sesto giro ho iniziato ad avere un calo, dobbiamo migliorarci per andare meglio sulle gomme. Il calo è venuto perché cercavo di farla girare più con il gas, dobbiamo fare qualcosa dal punto di vista del setting, l’unico che ha corso con la media oggi è Bezzecchi che girava forte a vedere dai suoi tempi. Mi auguro che stia bene, spero che possa correre, l’incidente (con Vinales, ndr) è stato molto brutto. Per domani non escludo la media al posteriore.”

